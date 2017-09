Coda alle Poste: si può prenotare il posto per il giorno dopo

In otto uffici postali di Parma dotati del nuovo gestore attese (Via Pisacane, Strada Pastrengo, Largo Mercantini, Borgo Tommasini, Via Venezia, Piazzale Santa Croce, Via della Costituente e Strada Quarta) adesso si può prenotare il proprio turno, sia per il giorno corrente che per quello successivo, e per tutti i tipi di servizi compreso il ritiro di posta raccomandata e pacchi. E’ questa la novità dell’App Ufficio Postale, l’applicazione che permette di utilizzare molti dei servizi di Poste Italiane tramite Smartphone e Tablet.

Lo dice un comunicato stampa, che prosegue:

La nuova funzionalità di ritiro di raccomandate e pacchi in giacenza è semplicissima: basta inquadrare con la fotocamera il codice a barre contenuto nell’avviso, o digitare manualmente il codice, e l’App indicherà lo stato della spedizione. In particolare sarà possibile conoscere la data a partire dalla quale la raccomandata o il pacco potranno essere ritirati, l’ufficio postale dove si trovano in giacenza e, soprattutto, prenotare direttamente il ticket che dà accesso al proprio turno allo sportello.

L’App Ufficio Postale, gratuita su Google Play e Apple Store, contribuisce quindi a ridurre i tempi di attesa della clientela, è pensata per tutti i cittadini e non occorre essere intestatari di conto Banco Posta o carte Postepay.