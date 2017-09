La chiesa di San Vitale in via Repubblica era gremita questa mattina per l'addio Fabiano Monica, direttore d'orchestra ed ex presidente del Conservatorio di Parma, scomparso all'età di 68 anni. Tanti i colleghi e gli amici che si sono stretti ai famigliari. Ha partecipato anche l'assessore alla Cultura Michele Guerra.

Durante la cerimonia funebre, il fratello Giacomo Monica ha diretto il Coro di Montecastello. Il Conservatorio Boito ha pubblicamente rivolto a Fabiano Monica un ringraziamento: all'uomo che è stato, al docente di valore e al presidente, sempre al servizio dell'istituzione.