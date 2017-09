Senza biglietto sul bus, rompe la porta a calci per sfuggire ai controlli: denunciato 31enne cubano

Un 31enne cubano è stato denunciato dalla polizia per un episodio di violenza avvenuto su un autobus ieri pomeriggio.

L'uomo infatti viaggiava senza biglietto sull'autobus e ha rifiutato di dare le generalità al controllore. Quando ha saputo che sarebbe arrivata la polizia, l'uomo ha reagito, prendendo a calci la porta centrale per cercare di scendere, nonostante il bus stesse ancora viaggiando. Il cubano dato calci talmente forti da rompere il vetro della porta. Quando l'autista ha fermato il bus, vicino alla prefettura, lo straniero è fuggito precipitosamente ma più tardi è stato visto in centro dai verificatori Tep, che hanno chiamato il 113. Attorno alle 13,15 una Volante è quindi intervenuta in via Repubblica, fermando il 31enne, residente a Parma: è stato denunciato per resistenza, danneggiamento aggravato, interruzione di pubblico servizio e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.