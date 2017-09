Guida ubriaco: schianto in piazzale Risorgimento, patente ritirata

Incidente, ieri notte alle 22, nella rotatoria in piazzale Risorgimento. Coinvolte due auto, guidate da un 40enne e da uno straniero ci circa 45 anni. All'origine dello scontro, probabilmente, una mancata precedenza. Il quarantacinquenne è risultato positivo alla prova con etilometro. Per questo gli è stata ritirata la patente di guida. Fortunatamente non ci sono stati feriti.