Scontro auto-motorino nella rotatoria, ferita una 42 enne

Incidente stradale in via Traversetolo, rotatoria via Antina, nel primo pomeriggio. Coinvolti due veicoli: una Hunday, e un ciclomotore, condotto da una 42enne. Entrambi diretti verso Traversetolo sono entrati in collisione. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 per trasportare la conducente del ciclomotore al pronto soccorso del Maggiore con ferite di media gravità. Le cause del sinistro sono al vaglio della polizia municipale che è intervenuta sul posto per i rilievi del caso.