Casa ai sindacati: “Municipale, turni di 24 ore? Lo abbiamo detto, lo faremo presto"

L’Assessore alla sicurezza del Comune di Parma Cristiano Casa risponde al sindacato Uil Fpl, che ha avanzato perplessità circa la proposta di attivare il turno notturno per la Polizia Municipale, con la funzione di presidiare con più efficacia la città. “Il sindaco Pizzarotti ed Effetto Parma sono stati eletti al governo di Parma con proposte sulla sicurezza molto chiare e incisive: istituire il turno di notte per i vigili urbani, estendendo così l’attività della municipale h24; assumere nuovi vigili urbani secondo le possibilità conferite dal decreto Minniti; insediare un distaccamento del Comando in zona Stu Pasubio. Questo abbiamo detto, e questo attueremo nel più breve tempo possibile. Essere sul territorio 24 ore, infine, ci consentirà di creare nuove sinergie con le forze dell’ordine e di presidiare con più efficacia il territorio anche di notte. Andremo avanti con questi chiari e incisivi obiettivi, perché la città ha chiesto alla politica maggior sicurezza. Ovviamente siamo aperti al dialogo con i sindacati, dialogo che riteniamo fondamentale, e proprio per questo, sempre nel rispetto dei ruoli, invitiamo il sindacalista Iuculano a svolgere al meglio il suo ruolo di agente e a pensare meno all’attività politica”.