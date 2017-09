L'omicidio di Elisa Pavarani e il delitto di via Gobetti: nuove udienze, imputati in tribunale

Si svolgono oggi nuove udienze dei processi relativi a due casi di cronaca nera in città: il processo a Luigi Colla per l'omicidio di Elisa Pavarani e quello che vede imputato Luca Vescovi per la morte di Thankgod Omonkhegbele, che sarebbe stato investito e abbandonato in via Gobetti, lo scorso 1º novembre.

Nelle foto, l'arrivo dei due imputati in tribunale, questa mattina.