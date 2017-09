Vietata la vendita di alcolici e di bevande in vetro e lattina durante Parma-Brescia

Domenica alle 17,30 si giocherà Parma-Brescia allo stadio Tardini. Il sindaco ha emesso un'ordinanza che vieta la vendita, la somministrazione e il consumo di bevande alcoliche e super alcoliche e la vendita di bevande non alcoliche in contenitori di vetro o lattine di alluminio.

Il divieto riguarda le tre ore precedenti e l’ora successiva la fine dell’incontro di calcio (pertanto dalle ore 14.30 alle ore 20.15).



L'ordinanza, dice una nota del Comune, è stata emessa su richiesta della Questura per salvaguardare esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Nel dettaglio, stabilisce una serie di divieti:

· divieto assoluto di vendita e somministrazione (fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente ai pasti) di bevande alcooliche e superalcooliche con gradazione superiore a 5°, in contenitori di qualunque specie e materiale, all’interno del perimetro delimitato dalle seguenti strade, pure ricomprese: via Zarotto, via Montebello, viale Rustici, viale Basetti, viale Toscanini, viale Mariotti, viale Toschi, viale Bottego, via Europa, via Villa Sant’Angelo, via Falcone, via Alessandria, via Trento, via Palermo, via Doberdò, via Don Camesasca, via Toscana, via Mantova (fino a via Zarotto);



· divieto assoluto, all’interno del perimetro sopra indicato, di vendita di bevande non alcoliche in contenitori di vetro o lattine in alluminio, prevedendosi in sostituzione la vendita in contenitori di carta o plastica;



· divieto assoluto di consumo di bevande alcooliche e superalcoliche con gradazione superiore a 5°, in contenitori di qualunque specie e materiale, nelle vie di adduzione ai tornelli d’ingresso dell’impianto sportivo: piazza Risorgimento, viale Partigiani D’Italia, via Puccini, str. Torelli, via Pezzani, via Scarlatti.

Chi non rispetterà l'ordinanza rischierà una multa da 25 a 500 euro, con pagamento in misura ridotta pari a 50 euro.