Furto all’interno di due ditte nella zona industriale di via Moletolo

Intervento della polizia, ieri mattina, per un furto in una ditta nella zona industriale di via Moletolo, precisamente in via Barbacini. I ladri si erano introdotti all’interno dell'azienda dopo aver forzato una finestra; una volta dentro hanno manomesso l’impianto di allarme e poi forzato i distributori automatici asportando il denaro contenuto. Venivano messe a soqquadro tutti gli spazi della ditta e in un ufficio sono state forzate una cassaforte e una cassetta di sicurezza dalla quale veniva asportato del denaro, circa 700 euro. Durante il sopralluogo degli agenti è emerso che i ladri si erano introdotti anche all’interno della'azienda di fianco: qui sono stati scassinati e derubati i distributori automatici.