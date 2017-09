Il vicino li vede e dà l'allarme, ma i ladri acrobati riscono a scappare

Alle ore 00.15 della scorsa notte, una volante della polizia è intervenuta in via Clerici per un furto in un appartamento. Gli agenti hanno accertato che i ladri si sono introdotti nell’appartamento dalla finestra della camera da letto. Un residente della zona li ha visti in azione dando subito l’allarme ma nonostante questo i ladri riuscivano a portare via diversi oggetti preziosi per un valore di circa 1000 euro per poi darsi velocemente alla fuga dopo aver effettuato un salto di diversi metri dal terrazzo dell’appartamento.