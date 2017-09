I ladri entrano dalla (finestra) cucina e se ne vanno con un maxi bottino

Furto, questa notte, in via Ricasoli. Al rientro, alle 00.30, la proprietaria di casa si è accorta di essere stata derubata. Gli agenti di polizia, durante il sopralluogo hanno rilevato che i ladri sono entrati in casa dopo aver forzato la finestra della cucina, poi hanno rovistato e messo a soqquadro tutte le stanze portando via denaro e gioielli in oro. Bottino di quasi 4000 euro: hanno infatti i risparmi della donna, circa 2000 euro in contanti, e gioielli vari per un valore di 2000 euro.