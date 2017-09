Un documento unitario con proposte concrete sulla sicurezza votato da tutto il consiglio comunale. È la proposta lanciata - nella prima seduta del consiglio comunale dopo la pausa estiva - dal sindaco Pizzarotti a tutti i gruppi consiliari per 'affrontare in modo concreto un'emergenza che è sentita dai cittadini'. Dall'opposizione Eramo (Parma protagonista)ha però sottolineato la latitanza del Comune durante l'estate difficile vissuta dalla città per dare una risposta ai cittadini ' Pd e Parma unita hanno poi annunciato una mozione per un'assemblea generale del Comune per cercare e trovare proposte di soluzioni concrete.

Occhi (Lega): "Prendiamo atto che finalmente anche per il sindaco la sicurezza è diventata fondamentale. I cittadini non sono razzisti e vogliosi di vendetta verso i migranti, ma chiedono solo il rispetto dei loro diritti e il Comune deve fare filtro". Per Lavagetto (Pd) "il confronto è ok, ma servono proposte concrete da mettere in campo in tempi stretti". Replica Occhi "Non va vista negativamente la presenza di più forze dell'ordine e vigili urbani: vanno rimosse le resistenze ideologiche che fin qui questo Comune ha avuto". La sicurezza per una volta unisce il Consiglio comunale: tutti i gruppi di minoranza hanno detto si alla proposta del sindaco di arrivare a un documento condiviso dal consiglio. Unica divisione con la Lega: "Dobbiamo uscire con proposte fattibili e non con slogan o ordinanze poco eseguibili e dico no anche ai militari o a operazioni spot. Il confronto serve proprio per capire cosa di può fare alla luce degli uomini disponibili dandosi delle priorità reali". E ancora: "La sicurezza va raggiunta con metodi corretti, ma marce politicizzate e fiaccolate non servono a nulla se non a esacerbare gli animi e a esasperare i problemi. Servono iniziative come quelle fatte in piazzale Picelli e non si devono criminalizzare gli extracomunitari". Daria Iacopozzi chiede alla Giunta la riunione di un tavolo con tutti gli assessorati per affrontare l'emergenza del quartiere. Il sindaco dice si, "ma senza criminalizzare la zona e pensando al futuro ai progetti ex Bormioli Rocco, ex Crsl Bormioli e ex Csac. Incontreremo il Ccv, ma chiediamo ai cittadini che ci chiediano aiuti per realizzare progetti nel quartiere per farlo vivere".

Da oggi il Parco Ferrari diventa di proprietà del comune di Parma che lo acquisisce a titolo gratuito dal demanio dello Stato. Come ha ricordato il vicesindaco Bosi "Non cambierà nulla nella gestione perché già era a carico del Comune, ma risparmieremo 40mila euro di canone annuo e potremo pensare a progetti futuri visto che di trattavora di patrimonio nostro". La delibera è passata all'unanimita

