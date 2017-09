Bello Figo, concerto a Parma, insorge la Lega: "Basta"

“Basta con gli insulti di Bello Figo, perché, non gli si dovrebbe far fare spettacoli pubblici né a Parma né altrove”. A protestare contro il rapper che sabato si è esibito al Circolo ARCI MU di via del Taglio a Parma è il Vice Presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ed esponente della Lega nord, Fabio Rainieri, che sull’argomento ha appunto presentato una interrogazione in Regione.

“Spero che il sindaco Pizzarotti non sia un fans di questo personaggio che ha oltrepassato di gran lunga i limiti della libertà di espressione con le sue esibizioni: i testi dei suoi motivi contengono frasi volgari, allusioni ingiuriose e provocazioni varie che oltraggiano le istituzioni pubbliche e la comunità nazionale – ha proseguito il consigliere regionale leghista – A riprova che non c’è nessun razzismo ma una questione di obiettivo rispetto verso tutta la collettività va detto che a protestare giustamente contro questo soggetto non sono solo rappresentanti delle istituzioni e politici ma anche immigrati, soprattutto portavoce di loro associazioni che si sentono diffamati per essere fatti passare come scansafatiche e mantenuti dallo Stato”.

Con l’interrogazione Rainieri chiede alla Giunta regionale se concorda che i testi dei motivi rap di Bello Figo Gu siano eccessivamente offensivi per cui gli spettacoli pubblici in cui sono recitati non possono essere considerati espressioni artistiche ma vanno ritenuti contrari al buon costume e quindi manifestazioni da vietare in attuazione dell’art. 21 comma 6 della Costituzione; se ritiene perlomeno inopportuno che Bello Figo Gu si esibisca nuovamente a Parma e sul territorio regionale; se intende togliere ogni sostegno regionale diretto e indiretto a tutti gli enti, i circoli e le associazioni che promuovono e organizzano spettacoli pubblici di Bello Figo Gu.