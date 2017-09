Marcia del 13 settembre, la "contromossa" dell'Anpi

"Casapound, i cui membri amano definirsi fascisti (non importa di quale millennio), un gruppo che predica concetti di tipo razzista e xenofobo, invita in questi giorni i cittadini di Parma a marciare per chiedere più sicurezza. Lo fa, però, evitando di “metterci la faccia”, abbandonando improvvisamente la spavalderia con la quale si è presentata alle elezioni amministrative qualche mese fa".

E' l'Anpi di Parma a tentare la "contromossa" alla marcia per la sicurezza organizzata per il 13 settembre: quella che sta suscitando tantissime polemiche - in particolare proprio per il coinvolgimento di CasaPound - e per il quale anche il sindaco Federico Pizzarotti ha chiesto al questore di negare l'autorizzazione. Una eventualità - quest'ultima - che oggi pare altamente improbabile. E allora l'Anpi rilancia invitando "i cittadini tutti, le istituzioni e le forze politiche democratiche a vigilare affinché la prevista marcia non sfoci in una manifestazione che Parma non può tollerare e a raggiungerci, tutte e tutti coloro che credono nella democrazia (di qualsiasi etnia o nazionalità essi siano), alle 18.00 di mercoledì 13 settembre nella nostra sede di p.le Barbieri 1/a per organizzare assieme la risposta più adeguata al bisogno di sicurezza che oggi esprime la nostra città.

Una città libera dalla paura perché più sicura, una città più sicura perché libera dalla paura."

L'idea di città, dunque. "“Riprendiamoci la nostra città” è lo slogan che compare sulla locandina della manifestazione del 13 settembre, ma di quale città parla? Parla di una città rinchiusa in se stessa e nelle sue paure - scrivono -. Una città dove il diverso è guardato con sospetto e comunque rappresenta sempre qualcosa da temere e possibilmente gettare via (“la feccia” appunto). Una città dove “lo straniero” diventa ancora una volta il capro espiatorio assoluto. Una città incapace di altruismo. Alla fine una città ancora più insicura e ancora più pericolosa. Questa non è la città che vogliamo. Quella che vogliamo è invece una città aperta. Consapevole. Solidale. Capace di dialogo e passione. Capace di riflettere. Capace di impegnarsi, di divertirsi. Capace di affrontare democraticamente anche le sue paure. Una città prima di tutto sicura di se stessa e perciò una città sicura.

Condividiamo le preoccupazioni di fronte ai fatti di cronaca degli ultimi tempi, la difficoltà di comprendere, la fatica di dare un senso. Il diritto alla sicurezza appartiene a tutti gli abitanti di Parma. Anche l'Anpi chiede più sicurezza per tutti ma nel rispetto dei valori costituzionali di uguaglianza, solidarietà e giustizia sociale. E in nome di questi valori chiama a raccolta i cittadini perché ci si impegni, tutti insieme, per la rinascita civile, culturale e politica della comunità. Contro quelle paure che, in una società in crisi come è la nostra, rischiano di venire imbrigliate nelle maglie del più becero razzismo. "