Cinque operai addetti all'allestimento del Salone del camper in Fiera, un italiano e quattro stranieri, sono stati denunciati per furto aggravato. Approfittando del momento in cui era uscito il titolare di uno stand, avevano fatto sparire capi d'abbigliamento tecnico per 1500 euro. Veloce indagine dei carabinieri, che hanno visionato i filmati delle telecamere e 'inchiodato' i ladri.