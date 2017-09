Era il 28 gennaio 2015, quando scattò l'operazione «Aemilia». Poi, il 22 aprile dello scorso anno, il primo punto fermo per chi aveva scelto il giudizio abbreviato: 58 condanne, per un totale di 305 anni di pena, e 12 assoluzioni. E oggi a Bologna si è concluso il processo d'appello. Sentenze di primo grado confermate per i sette parmigiani alla sbarra, compreso Giovanni Paolo Bernini, uno degli uomini di spicco della giunta Vignali. Bernini era uscito dal processo di primo grado con una assoluzione dal reato ci concorso esterno in associazione mafiosa e per voto di scambio politico-mafioso e con la prescrizione per l'ipotesi di reato di corruzione elettorale semplice., dopo che il gup Francesca Zavaglia aveva derubricato il reato da voto di scambio politico mafioso in - appunto - corruzione elettorale «semplice». Ma i magistrati della Dda (Direzione distrettuale antimafia di Bologna) erano convinti che l'ex assessore avesse barattato un pacchetto di 200-300 voti con uomini del clan Grande Aracri durante le amministrative del 2007 ed erano andati al contrattacco impugnando la sentenza. Diversa l'opinione dei giudici di appello.

Confermate le condanne per Giuseppe Pallone - origini cutresi, ma da tempo residente a Parma, ritenuto uno dei protagonisti della maxi operazione immobiliare di Sorbolo, assolto in primo grado dall'accusa di associazione mafiosa, ma condannato a 5 anni e 10 mesi per altri reati «satellite», come l'estorsione e l'utilizzo di beni di provenienza illecita, Alfonso Martino - crotonese, residente a Salsomaggiore - , Domenico Amato, Gaetano Caputo e Antonio Marzano.

Un processo che alcuni difensori vorrebbero fosse celebrato in Calabria: l'eccezione sulla competenza territoriale, presentata in primo grado, è stata riproposta ieri. Sia su questa richiesta che sull'audizione di Giglio, la Corte deciderà il 6 maggio. Ma per arrivare alla sentenza bisognerà attendere alcuni mesi.

A Francesco Lepera - piccolo imprenditore edile, residente a San Secondo, è stata confermata l'assoluzione dall'unico (ma pesantissimo) reato con cui doveva fare i conti: associazione mafiosa.

L'unica novità è la condanna a quattro anni di Giuseppe Pagliani, consigliere comunale di Forza Italia a Reggio Emilia, in precedenza assolto. Pagliani era stato assolto in primo grado dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, ma i pm della Dda aveva fatto appello e i giudici della terza sezione penale hanno riformato la sentenza.



Dimezzata la pena per l’imprenditore Giuseppe Giglio, da 12 a 6 anni: è il risultato del riconoscimento dell’attenuante per la collaborazione di giustizia.

Le reazioni alla sentenza

La sentenza di appello degli abbreviati di Aemilia «è quello che ci aspettavamo come parte civile». E’ il commento dell’avvocato Alessandro Gamberini, legale di parte civile che rappresenta la Regione Emilia-Romagna, a cui è stato confermato un risarcimento di 600mila euro nel maxi-processo di 'Ndrangheta.

Rispetto alla condanna di Giuseppe Pagliani, consigliere comunale di Forza Italia di Reggio Emilia, Gamberini, parlando con i giornalisti fuori dalla Corte di Appello di Bologna, ha sottolineato «il problema di forme di contiguità a fenomeni mafiosi che alcuni politici hanno ritenuto, per interessi loro, di coltivare».

Soddisfatto anche l’avvocato Luigi Li Gotti, difensore di Giuseppe Giglio, con pena dimezzata da 12 a 6 anni per l'attenuante legata al suo stato di pentito. «E' stato riconosciuto - ha detto Li Gotti - il valido contributo collaborativo, dichiarativo, e quindi c'è stato lo sconto di pena collegato all’attenuante speciale. E questo è molto importante. Ci riteniamo soddisfatti della posizione, e anche in generale perchè la sentenza di appello conferma la realtà di questa infiltrazione perniciosa della mafia in Emilia-Romagna».

I sindacati costituiti parte civile nel processo Aemilia (Cgil, Cisl e Uil Emilia-Romagna, Camere del Lavoro di Modena e Reggio Emilia) esprimono «un giudizio positivo» sul dispositivo della sentenza della Corte d’Appello di Bologna.

La sentenza, osservano in una nota, «rileva principalmente che l’impianto accusatorio, in questo delicatissimo processo, ha retto ed è stato confermato, riconoscendo il grande sforzo della Procura generale». Le organizzazioni sindacali «hanno contribuito ad ottenere un risultato estremamente difficile, vedendo confermate le condanne del primo grado per il delitto di caporalato, aggravato dal metodo mafioso».

«Pagliani (Forza Italia) condannato a quattro anni nel processo contro la 'ndrangheta Aemilia. Ricordiamo che gli unici a chiedere le sue dimissioni politiche (anche dopo la prima assoluzione) dal primo giorno sono stati i consiglieri comunali del MoVimento 5 Stelle e il consigliere Saccardi (Pd). Ma il Pd (cioè la maggioranza) nell’ aprile 2016 insabbiò la giusta richiesta politica di Saccardi, avanzata tramite una mozione da noi sottoscritta». Lo scrive in una nota il M5S, con il capogruppo in Comune a Reggio Emilia Ivan Cantamessi e la deputata Maria Edera Spadoni.