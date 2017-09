Ciao «Sandro», è già passato un anno

E’ passato un anno dalla scomparsa di Gian Franco Bellè, «Sandro» per gli amici, giornalista di razza e storica firma della Gazzetta. Domani, nel giorno dell’anniversario, sarà celebrata una messa, alle 18,30 nella chiesa dello Spirito Santo.

Claudio Rinaldi

Sembra ieri, quando si entrava in redazione e lui era già alla sua scrivania. Sempre il primo ad arrivare, spesso l’ultimo ad andare via. Era il suo modo di dare l’esempio, di mettere l’anima nel lavoro che adorava. Giornalista per vocazione. Uno che consumava le suole delle scarpe: era il metro di misura di una volta per valutare un cronista, quando il giornalismo era un’altra cosa. Se si doveva raccontare un personaggio si andava a casa sua, non si facevano due battute al telefono. Per intervistare un giocatore bastava un cenno, a fine allenamento: non occorreva elemosinare un appuntamento all’ufficio stampa. Non esisteva Facebook, c’era un’umanità che oggi non si sa neanche cosa sia. Nascevano rapporti che duravano per sempre. L’amicizia tra Sandro e Zeman, per esempio, ma ci sarebbero centinaia di esempi.

Era stato assunto nel ‘67, poco più che ragazzino, da Baldassarre Molossi. E pochi mesi più tardi il nostro storico direttore lo aveva spedito a Praga, per raccontare l’invasione sovietica: aveva capito subito che quel praticante aveva della stoffa.

In quasi quarant’anni di Gazzetta, ha passato più tempo in redazione che a casa. Tante notti, una volta chiuso il giornale, si fermava con Fausto Paglia, il leggendario segretario di redazione, per sistemare i suoi quaderni delle statistiche. Quaderni che non aveva abbandonato neanche con l’avvento dei computer. Non era tipo da database o da fogli di lavoro di Excel. Si era piegato all’uso del pc per scrivere, ma solo perché non aveva potuto fare altrimenti. E chiunque lo abbia accompagnato almeno una volta in trasferta al seguito del Parma sa bene quanta diffidenza provasse per i notebook, quanta paura avesse perché le bizze del sistema operativo o la connessione traballante potessero impedirgli di inviare il suo pezzo in redazione.

Era un giornalista analogico in tutti i sensi. Non solo per l’allergia verso il mondo digitale: anche e soprattutto perché si interessava in primis dell’aspetto umano: dei campioni (e dei brocchi) di cui ha raccontato per decenni le imprese, dei colleghi, degli amici. Capiva il calcio (e se ne vantava), ma più che i moduli lo intrigava l’umanità dei personaggi. Si affezionava molto a quelli che sapevano pizzicare le corde del sentimento. Uno su tutti: Eugenio Bersellini, borgotarese Doc (Sandro lo era d’adozione). Dopo il mitico scudetto dell’Inter nell’80, ogni estate Bellè saliva al Borgo per intervistarlo, anche quando il «sergente di ferro» aveva smesso da un pezzo di allenare. Era un omaggio all’amico, che andava ben oltre l’intervista per il giornale.

Conosceva tutti e tutti lo conoscevano. E lo rispettavano: altra cosa non proprio comune. Era capace di enormi slanci di generosità (mai ostentata), ma anche di scatti d’ira, da persona schietta e sanguigna qual era. Un uomo tutto d’un pezzo, leale sempre, che detestava e combatteva i «quaquaraquà».

Per qualsiasi cosa, Sandro c’era: una dritta per un pezzo da scrivere, un numero di telefono, una confidenza.

Un generoso nella vita e nella professione: ha scritto migliaia di cartelle, senza risparmiarsi mai, e decine di libri, per non parlare di conduzioni e apparizioni televisive. I lettori lo ricordano soprattutto come giornalista sportivo, ma si è occupato – e bene – anche di cronaca. Con Luciano Pecorari, amico di una vita, ha diretto per qualche tempo la redazione cronaca della città, sentendosi a suo agio come quando scriveva di Bruno Mora o di Carletto Ancelotti, di Vittorio Adorni o di Giorgio Castelli, di Umberto Masetti o di Scotti-Roncoroni-De Angelis. Si è trovato bene perché conosceva la città come pochi altri, da cronista di vecchio stampo. Si muoveva come gli aveva insegnato Aldo Curti, suo grande maestro (un altro era Bruno Raschi, borgotarese pure lui). Aveva antenne ovunque, il suo telefono squillava in continuazione, frequentava il grande imprenditore e il magazziniere del Parma, restando sempre se stesso.

Divorava i giornali all’alba, a caccia di notizie, spunti, curiosità. Non gli sfuggiva nulla. Se azzeccava la formazione del Parma, «traducendo» la pretattica dell’allenatore, gonfiava il petto. Se qualcuno gli lanciava un’idea, proponeva un servizio da fare, nove volte su dieci arrivava secondo. Ci aveva già pensato. «Ho i capelli bianchi», diceva, con quel suo modo di fare burbero e adorabile al tempo stesso.

Ha lasciato un grande vuoto, ma anche una sorta di testamento spirituale: fatto di passione per la professione, dedizione assoluta al giornale, lealtà e coerenza, culto dell’amicizia. Tanti di noi giornalisti della «Gazzetta» sono cresciuti sotto la sua ala. E tutti noi gli dobbiamo tanto.