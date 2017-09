Via San Leonardo e viale dei Mille, i cani "stanano" 3 etti di droga

Controlli straordinari, e coi cani, nelle principiali zone dello spaccio: e proprio grazie alle unità cinofile della Questura di Bologna sono stati ritrovati nei cespugli tre etti di marijuana.

E' accaduto ieri tra piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa, via San Leonardo e viale dei Mille, dove il questore aveva disposto dei servizi straordinari antidroga con l’impiego di un articolato contingente composto da personale della Squadra Mobile e delle Volanti, due unità cinofile antidroga della Questura di Bologna, una pattuglia della Polfer di Parma, due pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, una squadra del Reparto Mobile di Milano ed una pattuglia della Polizia Municipale.

Durante i controlli effettuati nella zona antistante la stazione e nei pressi di via San Leonardo, sono stati controllati 41 cittadini stranieri e sequestrati, a carico di ignoti, circa 66 grammi di marijuana; nella zona di viale dei Mille sono stati intercettati e controllati 5 stranieri e, grazie all’intervento dei cani antidroga, sono stati recuperati altri 240 grammi di marijuana sequestrata a carico di ignoti.

Nel corso del servizio svolto, inoltre, 3 persone prive di documenti sono state accompagnate in Questura per accertamenti al termine dei quali, a carico di un cittadino nigeriano irregolare sul territorio nazionale, è stato emesso il decreto di espulsione.