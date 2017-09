Undici anni dopo Silvia: anniversario con un altro femminicidio

Domenica prossima alle 11, una messa sarà celebrata nella chiesa di Santa Croce per ricordare Silvia, Silvia Mantovani.

Undici anni dopo e in un anniversario che sanguina ancora (come tanti di questi nostri giorni) di femminicidio.

Era la notte tra il 12 e il 13 settembre del 2016 quando la 28enne, laureanda e temporaneamente operaia, fu uccisa a Martorano. Otto coltellate inferte dall'ex, Aldo Cagna, invano più volte denunciato per quello che oggi chiamiamo stalking. Il sorriso di Silvia è una delle immagini-simbolo del triste primato parmigiano di femminicidi. Così come la dignità e la caparbietà dei genitori Laura e Carlo: le loro poche parole scelte per continuare a dire che le vittime troppo spesso vengono dimenticate, e che c'è ancora tanto da fare.

Lo dimostra anche la storia di oggi. Undici anni esatti dopo a raccontare del corpo di Noemi Durini, 16 anni, ritrovato sotto dei massi a Castrignano dal Capo. E di un 17enne che confessa un delitto tremendo.

Ancor più che la cronaca di oggi fanno rabbrividire i particolari, quelli del passato che precede il 3 settembre in cui Noemi è scomparsa. La denuncia sorta dalla madre nei confronti di quel fidanzatino violento. E quell'ultimo post della figlia su Facebook: «Non è amore se ti fa male. Non è amore se ti controlla. Non è amore se ti fa paura di essere ciò che sei. Non è amore, se ti picchia. Non è amore se ti umilia (...). Non è amore se mente costantemente, non è amore se ti diminuisce, se ti confronta, se ti fa sentire piccola. Il nome è abuso. E tu meriti l’amore. Molto amore. C'è vita fuori da una relazione abusiva. Fidati!», condivideva Noemi.

E il pensiero va a quella foto di Arianna, Arianna Rivara, uccisa nella notte del 26 gennaio dall'ex compagno in via Gibertini. Un altro sorriso: un sorriso che il 25 novembre aveva deciso di incorniciare con un appello contro la violenza sulle donne. Per Silvia, per Arianna, per Noemi e le altre, è bene ricordarlo: c'è ancora, davvero, tanto da fare, da educare, da ripensare. A partire dagli uomini e dalla loro definizione di ciò che è amore. Anche quando finisce.