Piazzale della stazione, un'altra notte di violenza: 35enne picchiato e rapinato

La fiaccolata per la sicurezza si era conclusa da poche ore e già il piazzale della stazione è tornato teatro di una violenta aggressione. Vittima è un parmigiano di 35 anni, finito al pronto soccorso con una prognosi di sette giorni per i pugni ricevuti da un giovane di origine africane che prima gli ha chiesto del denaro, poi l'ha rapinato del cellulare. In mezzo, le minacce di morte impugnando il collo rotto di una bottiglia e i pugni alla testa quando l'uomo ha cercato di difendersi ed è stato scaraventato a terra.

Tutto è accaduto poco prima delle tre di notte e sul posto sono intervenuti i poliziotti delle Volanti, che ora danno la caccia all'aggressore, scappato in sella a una bicicletta. La sua vittima, che presentava numerose abrasioni alle braccia ed una ferita lacero contusa alla testa nonché un’ecchimosi allo zigomo, è stata soccorsa dal 118, portata al Maggiore e le sue ferite sono state giudicate guaribili in sette giorni.