Ritrova la sua bici. Ma in sella c'è il pusher

Ieri pomeriggio ha ritrovato la sua bici che le avevano rubato il giorno prima, in largo Calamandrei, al Parco Falcone e Borsellino. Peccato che in della ci fosse un giovane nigeriano. La donna ha chiamato i carabinieri, che hanno bloccato il 'ciclista' denunciato per ricettazione. Restituita la bici alla proprietaria.