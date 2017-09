Da lunedì riparte la distribuzione dei sacchi per la raccolta rifiuti

Con l'autunno, riparte la distribuzione del materiale di consumo necessario per la corretta esecuzione della raccolta differenziata (in particolare i sacchetti dell’organico e i sacchi per il multilaterale leggero, ed eventuale materiale informativo necessario). Appositi incaricati, muniti di pettorina gialla e di cartellino di riconoscimento si recheranno presso le abitazioni dei residenti per consegnare il materiale. Il programma, salvo imprevisti, seguirà questo calendario di massima:



Oltretorrente dal 18/9/2017 al 23/9/2017

Completamento della zona 2 (compresa tra le tangenziali ed i viali di circonvallazione) nei quartieri Montanara e Molinetto dal 25/9/2017 al 14/10/2017

Distribuzione dei materiali in tutta la zona 3 (esterna al perimetro delle tangenziali) dal 16/10/2017 al 16/12/2017



L’attività verrà svolta dal lunedì al sabato prevalentemente nelle fascia oraria compresa fra le ore 9,30 e le ore 18,30.

Il materiale informativo e le dotazioni necessarie per praticare correttamente la raccolta differenziata possono anche essere ritirati al Punto Ambiente, presso la sede Iren di Strada Santa Margherita a Parma. Il Punto Ambiente è aperto lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8 alle 14, il giovedì con orario continuato dalle 8 alle 17.

E’ inoltre possibile consultare il sito www.irenambiente.it ed il nuovo portale http://servizi.irenambiente.it dove sono disponibili i calendari aggiornati e tutte le informazioni sul nuovo sistema di raccolta. Sul medesimo portale è possibile anche prenotare il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti compilando l'apposito modulo on line.

In ogni caso resta a disposizione il NUMERO VERDE 800 212607 per segnalazioni o informazioni.