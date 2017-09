Un "posto occupato" da una maglia rossa: ricordata Maddy, uccisa con la mamma da Solomon

Emozionante primo giorno di scuola all'istituto comprensivo Micheli, dove i ragazzi di seconda media si sono dati appuntamento all'auditorium per ricordare Maddy, la loro compagna uccisa insieme a mamma Patience nel giugno scorso in San Leonardo. Ad accogliere gli studenti c'erano le insegnanti, la preside Maria Teresa Pastorelli e l'assessore Ines Seletti. I ragazzi hanno lasciato un posto vuoto in prima fila, dove la preside e l'assessore hanno poi appoggiato una felpa rossa: sarà questo il posto della piccola Maddy. Sarà questo il posto "occupato" dall'amica che non c'è più, ma ogni volta che sarà organizzata un'iniziativa nell'auditorium i compagni potranno riservare un pensiero: a Maddy per sempre. M.V.