Municipale e turni h24, la Uil (nuovamente) contro Casa: "Arrogante"

Municipale e turni di 24 ore. La UIL Federazione Poteri Locali Emilia-Romagna interviene contestando le dichiarazioni di Cristiano Casa dieci giorni fa. E' una nuova puntata della querelle tra Casa e il sindacato, visto che la dichiarazione al centro dell'attacco era a sua volta una risposta del delegato alla Sicurezza alla sigla, che in un primo momento aveva avanzato perplessità circa la proposta di attivare il turno notturno per la Polizia Municipale, con la funzione di presidiare con più efficacia la città. "Turni di 24 ore per la Municipale - aveva risposto Casa - abbiamo detto che li avremmo fatti e lo faremo" (Leggi). Ma soprattutto, aveva invitato il sindacalista Iuculano "a svolgere al meglio il suo ruolo di agente e a pensare meno all’attività politica". La Uil replica oggi con un comunicato, definendo le dichiarazioni dell'assessore, "Intollerabili".

Il comunicato

La UIL FPL Emilia-Romagna ritiene di non poter tollerare le dichiarazioni rese a Repubblica nella giornata del 6 settembre dall'assessore alla sicurezza del Comune di Parma Cristiano Casa. Nello specifico l'assessore, in merito alla questione dei turni h24, ha dichiarato: "siamo aperti al dialogo con i sindacati, dialogo che riteniamo fondamentale, e proprio per questo, sempre nel rispetto dei ruoli, invitiamo il sindacalista Iuculano a svolgere al meglio il suo ruolo di agente e a pensare meno all’attività politica". Tale attacco nei confronti del nostro delegato Luca Iuculano è segno di arroganza e lesiva del ruolo che il nostro rappresentante svolge in Comune. Appare inoltre grottesco che l'Assessore “ritenga fondamentale” il dialogo con i sindacati per poi immediatamente dopo, denigrare un sindacalista che aveva semplicemente invitato l'Amministrazione a risolvere la grave carenza di organico del Corpo di Polizia Municipale prima di aumentare i servizi. Come UIL FPL Bologna/Emilia-Romagna ,oltre naturalmente a supportare il nostro delegato in tutte le forme, chiediamo fermamente che l'Amministrazione del Comune di Parma, ed in particolare il sindaco Pizzarotti, condanni le affermazioni fatte dall'Assessore Casa, in modo da dimostrare che Parma rispetta il ruolo del sindacato e soprattutto la dignità dei suoi dipendenti.