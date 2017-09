Incindente nel pomeriggio, alle 15.30, in viale Piacenza: uno scooter ha investito una donna di 59 anni nelle vicinanze del passaggio pedonale vicino allo Star Hotel du Parc. La donna è stata ricoverata all’Ospedale Maggiore con prognosi di media gravità. Il conducente del ciclomotore si è dato alla fuga. La dinamica del sinistro è al vaglio del reparto Infortunistica della Polizia municipale, intervenuto per i rilievi. Grazie alle informazioni fornite da numerosi testimoni ed alle immagini registrate dall’impianto di video sorveglianza sono in corso indagini per rintracciare il conducente.