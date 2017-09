"Siamo le parenti dei suoi vicini": due anziane truffate in poche ore

Truffatrici e truffate. E' tutta al femminile l'ennesima amarissima storia di raggiri ai danni di persone anziane. Nel giro di un paio d'ore i poliziotti delle Volanti ne hanno dovuto soccorrere due, e ascoltare il loro sconsolato racconto di vittime.

Alle 12 i poliziotti sono arrivati in un appartamento di via Zanardi, dove una 81enne si era accorta di essere stata derubata. L’anziana signora ha raccontato che in mattinata aveva fatto intervenire in casa un idraulico di fiducia per effettuare alcuni lavori. Terminati i lavori, l’idraulico è uscito e dopo poco il campanello ha suonato. L’81enne, presumendo fosse ancora l’artigiano, ha aperto la porta e si è trovata davanti due sconosciute. Le due hanno detto che stavano cercando una loro zia che abitava nello stabile ed una di loro, con la scusa di andare in bagno, è entrata in casa. L'altra, invece, ha continuato a conversare con la padrona di casa. Diversi minuti dopo che le due donne si sono allontanate, l'anziana si è accorta che i cassetti della camera da letto erano stati aperti ed erano stati rubati 100 euro dal portafoglio.



Alle 13.45 la seconda richiesta di aiuto al 113. Arrivata da via Picedi Benettini, dove una 84enne ha raccontato che alle 12 una donna aveva suonato alla sua porta dicendo di essere la moglie di un ingegnere residente nello stesso palazzo. L'anziana ricordava solo di averla fatta entrare, poi il black-out. Fino a quando non si è resa conto di essere di nuovo solo e che erano spariti 1500 euro in contanti oltre a diversi oggetti in oro.

Indagini in corso per risalire all'identità delle truffatrici.