E' morto questa mattina don Achille Azzolini, storico parroco (per 33 anni, fino al 2013) della parrocchia del sacro Cuore in piazzale Volta. Aveva 80 anni. Da tempo era ospitato nella casa di Riposo Villa Sant'Ilario di Porporano. Nel 2008 era stato nominato, da monsignor Enrico Solmi, vicario generale della diocesi di Parma. Carica che ha tenuto fino al 2013. Ancora non è stata decisa la data dei funerali: due rosari, nella chiesa del S.Cuore, saranno recitati oggi (domenica 17 settembre) e domani alle 20.30.