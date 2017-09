Patrimoni nascosti in società estere per evitare il fisco: 30 indagati, Wally Bonvicini fra i 7 arrestati

È terminata all’alba l’operazione della Guardia di Finanza di Parma per la cattura di 8 persone accusate di far parte di una associazione a delinquere specializzata nell’occultare, in società estere, i patrimoni di coloro che erano in debito con l’Erario, per evitare che fossero sequestrati.

In tutto sono 30 gli indagati per una vasta gamma di reati accertati, che spaziano dalla sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, alla mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, fino alla calunnia.

Tra i 7 arrestati (un uomo è ancora ricercato) dell'operazione della Finanza spicca il nome di Wally Bonvicini: l'imprenditrice, 65 anni, che si era candidata con una sua lista civica alle comunali del 2012, è in carcere. Tra i reati contestati, quello di associazione a delinquere finalizzata alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, con operazioni anche all'estero, e mancata esecuzione dolosa dei provvedimenti del giudice, ma anche calunnia.

Fra le persone per le quali è stata emessa la misura cautelare, un senegalese è ancora ricercato: 3 sono in carcere e 4 ai domiciliari. Oltre a Wally Bonvicini, sono due i parmigiani arrestati, che si trovano ai domiciliari. Sequestrati anche 49 società, 21 immobili, due siti internet.



Video: ecco come funzionava il sistema per sfuggire al fisco



L’operazione è scattata tra sabato e domenica, per il pericolo di una fuga all’estero degli indagati: due di questi, infatti, sono stati bloccati in strada a Reggio Emilia e uno alla frontiera con la Slovenia.

Sono stati impiegati un centinaio di Finanzieri, che hanno eseguito anche sequestri di immobili, aziende, quote societarie e autovetture e perquisizioni ad Arezzo, Pordenone, Trieste, Savona, Padova, Verona, Milano, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia, Salerno, Chieti e Ferrara.

