Patrimoni nascosti in società estere per sfuggire al fisco: 3 degli 8 arrestati stavano fuggendo

È terminata all’alba l’operazione della Guardia di Finanza di Parma per la cattura di 8 persone accusate di far parte di una associazione a delinquere specializzata nell’occultare, in società estere, i patrimoni di coloro che erano in debito con l’Erario, per evitare che fossero sequestrati.

L’operazione è scattata tra sabato e domenica, per il pericolo di una fuga all’estero degli indagati: due di questi, infatti, sono stati bloccati in strada a Reggio Emilia e uno alla frontiera con la Slovenia.

Sono stati impiegati un centinaio di Finanzieri, che hanno eseguito anche sequestri di immobili, aziende, quote societarie e autovetture e perquisizioni ad Arezzo, Pordenone, Trieste, Savona, Padova, Verona, Milano, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia, Salerno, Chieti e Ferrara. I dettagli dell’operazione saranno riferiti in una conferenza stampa alle 10.