86enne in bici urtato da un'auto in via Baganza: è grave

Paura questa mattina in via Baganza: intorno alle 8 un anziano in sella alla sua bicicletta - e non un pedone, come sembrava dalle prime informazioni - è stato urtato da un'auto e sbalzato sull'asfalto. Le sue condizioni sono subito apparse gravi. Immediatamente è scattata la richiesta di soccorso e sul posto è arrivata un'ambulanza del 118. L'uomo, un 86enne è stato trasportato d'urgenza al Maggiore.