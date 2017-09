Tre dipendenti della pizzeria Orfeo minacciati col coltello e rapinati

Erano usciti dalla pizzeria Orfeo per fumare una sigaretta al termine della serata di lavoro e nel giro di pochi minuti si sono ritrovati con un coltello puntato alla gola di uno di loro e con una delle ragazze schiaffeggiate.

E' la brutta serata trascorsa da tre dipendenti del locale di via Carducci, due ragazze e un ragazzo, rapinati poco prima dell'una di notte da due stranieri che li hanno avvicinati con la scusa di chiedere una sigaretta. Ma dalla richiesta gentile si è presto passati a toni diversi: uno dei due ha tirato fuori un coltello e lo ha puntato alla gola di uno dei tre, minacciando di usarlo se non avessero consegnato tutti i soldi. non solo: ad una ragazza è stata strappata la borsa mentre all'altra, non riuscendoci, è stato rifilato uno schiaffo.

A quel punto la fuga verso via Garibaldi: uno a piedi e l'altro - il custode del bottino - in bici . Un bottino di due telefoni cellulari e pochi euro.