Il guasto è nel campo coltivato: black-out nella zona di Gaione

Nella tarda mattinata di oggi, verso le ore 11,15, una linea aerea che distribuisce l'elettricità nella zona di Gaione è entrata in avaria. Sono immediatamente scattale le protezioni e l'elettricità nella zona tra il confine del Campus universitario e la frazione di Gaione è stata interrotta. Il Campus, invece, non è stato coinvolto dal guasto. Subito intervenute sul posto, le squadre di tecnici che hanno localizzato il problema in aperta campagna, su di un palo di una linea a media tensione, ubicato nel mezzo di una coltivazione. La cosa ha creato qualche difficoltà, in quanto i tecnici hanno dovuto farsi strada sino a raggiungere il palo, e provvedere quindi alla riattivazione della linea. Il guasto alla linea aerea ha coinvolto anche due cabine di trasformazione, le cui componenti si sono danneggiate. I lavori sono tuttora in corso e verranno ultimati nel tardo pomeriggio.