Lite con coltello in via Lazio: e così viene incastrato per furto

La chiamata al 112 parlava di una lite in via Lazio. E quando i carabinieri sono arrivati hanno in effetti trovato un uomo che brandiva un grosso coltello. Ovviamente i militari hanno controllato la persona e la sua auto e qui hanno scoperto qualcosa di inatteso. A bordo della vettura c'erano apparecchiature elettroniche comprate con la carta di credito di un'anziana derubata qualche giorno prima. Si è scoperto che l'uomo col coltello e una ragazza che era con lui avevano rubato circa 5000 € all'anziana approfittando della sua carta di credito. I due sono stati denunciati.