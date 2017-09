Sicurezza: proposte del centrosinistra su vigili, controlli e inclusione sociale

Una diversa organizzazione della polizia municipale, più controlli (ad esempio su affitti in nero ed evasione della tariffa rifiuti), progetti di inclusione sociale. Sono le proposte principali che il centrosinistra farà domani alla maggioranza per lavorare sul tema della sicurezza. La riunione dei capigruppo è fissata per domani e si discuterà dei provvedimenti da assumere: il centrosinistra raccoglie l'invito a lavorare insieme ma la maggioranza deve prendere in considerazione anche le loro proposte, puntualizzano in conferenza stampa Pier Paolo Eramo (Parma Protagonista), Lorenzo Lavagetto (Pd) e Fabrizio Pezzuto (Parma Unita Centristi).

Il centrosinistra propone che la polizia municipale sia organizzata in modo diverso, con un ruolo di indagine e controllo del territorio più capillare di quanto faccia ora.

A monte, il gruppo di minoranza propone di puntare anche sulla prevenzione. Il Comune, ad esempio, può fare più controlli sugli affitti in nero. Sulla tariffa rifiuti c'è un'evasione di 3,6 milioni di euro: in parte per mancati pagamenti ma in parte anche perché non si capisce bene chi abbia prodotto i rifiuti.

Fra le proposte ci sono anche progetti di inclusione sociale.