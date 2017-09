Rapina con coltello nella farmacia di via Trieste: due ladri in fuga

Rapina nella farmacia di via Trieste, a pochi metri dal cavalcavia, alle 18 circa. Due uomini a volto semicoperto sono entrati nel locale e, minacciando con dei coltelli la dottoressa che in quel momento era in servizio. Si sono fatti consegnare l'incasso e poi sono scappati. Gli agenti della squadra mobile, intervenuti, sono alla loro caccia in zona.