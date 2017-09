In manette il pusher dei giardinetti. Ieri pomeriggio i carabinieri di Parma hanno arrestato un nigeriano di 23 anni trovato in pieno centro, al parco San Paolo, con addosso sei grammi di marijuana e nello zaino altro stupefacente per un peso complessivo di 120 grammi. Lo spacciatore dei giardinetti è stato perciò arrestato e ora è in attesa di essere processato.