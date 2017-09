Incidente stradale, ieri sera, in Località "Il Moro"

Incidente, ioeri sera, in località “Il Moro”. Erano circa le 19.30, due le vetture coinvolte: due utilitarie condotte da due uomini.

In particolare, il conducente più giovane di 22 anni, proveniente dalla periferia e diretto verso Parma, ha perso il controllo del mezzo, finendo per invadere la corsia opposta, dalla quale sopraggiungeva l’altro conducente, proveniente dalla città e diretto verso l’esterno della città. Nell'incidente sono stati forti i danni ad entrambe le vetture, nessuna ripercussione fisica grave, invece, alle due persone coinvolte.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale, Reparto Infortunistica, per i rilievi del caso.