Sauro Fontanesi è il nuovo delegato alla Sicurezza del Comune

Sauro Fontanesi, 60 anni, è il nuovo delegato alla Sicurezza del Comune di Parma. La sua nomina è stata formalizzata con la sua presentazione al sindaco Federico Pizzarotti e all'assessore Cristiano Casa, oggi, proprio alla vigilia dei suoi 40 anni di servizio. Nel dargli il benvenuto il sindaco Pizzarotti ha sottolineato: “Il ruolo del delegato alla Sicurezza rappresenta un punto chiave di vicinanza e rapporto con la cittadinanza e con tutte le realtà del territorio. Una figura di collegamento preziosa con queste ultime per l'Amministrazione Comunale, in grado di ascoltare e valutare da vicino le esigenze e i bisogni della Città”.

Nell'intervista alla Gazzetta di Parma, l'assessore alla Sicurezza Cristiano Casa ha spiegato che il delegato «avrà il compito di affiancarmi nella gestione degli interventi. Si tratta di un tecnico, una figura politica e organizzativa, esperto di ordine pubblico urbano, mi aiuterà nell'ascolto dei cittadini, nell'analisi delle situazioni di crisi, nell'organizzazione delle azioni e nelle attività di coordinamento con le forze dell'ordine».

“La presenza di un delegato alla Sicurezza – dice l'assessore Casa nel comunicato di oggi – fa parte delle azioni incisive che stiamo portando avanti in quest'ambito, insieme all'istituzione del turno di notte per i vigili urbani, con l'estensione dell’attività della Municipale h24, all'assunzione di nuovi vigili urbani e al distaccamento del Comando in zona Stu Pasubio: la sicurezza è un bisogno fondamentale per i cittadini ai quali vogliamo fornire risposte concrete”.

Sauro Fontanesi ha espresso la sua soddisfazione per l'incarico assegnatogli, che inizierà a tutti gli effetti verso metà ottobre a Parma, lasciando il Comune di Castelnovo Monti e dell'Unione dei Comuni dell'Appenino Reggiano, in cui ha ricoperto il ruolo di comandante del corpo di Polizia Municipale.

Non è un volto nuovo a Parma, dove ha ricoperto, tra il 2011 ed il 2012, il ruolo di vice comandante coordinatore e dove, in precedenza, è stato capo divisione della Polizia Municipale. Vanta al suo attivo una consolidata esperienza in tema di sicurezza. In passato, infatti, ha svolto importanti incarichi nel corpo di Polizia Municipale del Comune di Milano ed è stato vice comandante dello stesso Corpo nell'Unione di Comuni della Val d'Enza.