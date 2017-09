Attorno alle 23 di ieri sera, lunedì 25 settembre, due auto si sono scontrate fra via Calabria e via Trieste.

Una Smart guidata da un 60enne proveniva da via Venezia e si dirigeva verso viale Fratti quando, all'incrocio fra via Calabria e via Trieste, si è scontrato con la Hyundai di un 25enne, che svoltava da via Calabria in via Trieste, verso via Venezia. Ferite lievi per i due conducenti, oltre ai danni alle vetture. A seguito dell'incidente, le vetture sono finite contro altre 3 auto parcheggiate. La polizia municipale ha effettuato i rilievi.