Si svolgerà sabato 7 ottobre, a Parma, il funerale di «Bebe» Agnes Bumi Tokunboh, la 34enne nata in Togo, ma da tempo residente nella nostra provincia, annegata il 16 aprile scorso, il pomeriggio di Pasqua, nelle acque del Po, a Boretto. Lo annuncia la sorella della donna, Olafunke Tokunboh, che vive in via D'Azeglio, a Parma. (...)

La sorella di Bebe ricorda di aver sporto denuncia per la scomparsa della sorella il 4 febbraio: «Vorrei capire di più degli ultimi mesi di vita di Bebe: chi ha frequentato, come è stata trattata (...)».

