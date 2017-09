Un uomo è stato investito da un'auto in via Righi a Moletolo, davanti alla Overmach, attorno alle 9. In base alle prime informazioni, si tratta di un dirigente dell'azienda che si stava spostando fra la sede e il capannone dell'azienda. E' intervenuta un'ambulanza della Croce Rossa, inviata dalla centrale del 118: l'uomo è rimasto ferito ed è stato portato al Maggiore; non è in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia municipale.

Incidente anche attorno alle 6,45: in via Traversetolo, a Botteghino, si sono scontrate un'auto e una bici. Il ferito è stato portato al Maggiore in condizioni di media gravità.

