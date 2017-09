Valentina Cantoni conquista l'oro ai mondiali di acconciatura

Fin da bambina ha seguito i preziosi consigli della adorata nonna Italia e dello zio Cesare e non si è mai persa, in giro per il mondo, una gara della mamma Antonietta - parrucchiera pluridecorata - finché pochi giorni fa è arrivato il suo magico momento. La 22enne parmigiana Valentina Cantoni, iscritta alla scuola per parrucchieri «Anam Solare» di Parma, ha vinto la medaglia d’oro al campionato mondiale Omc dell’acconciatura - che è andato in scena a Parigi -, classificandosi al primo posto nella gara denominata «bridal style» dopo aver sbaragliato la concorrenza di 40 Paesi partecipanti. La prova «da sposa» di Valentina - che nel 2016 si è diplomata alla scuola per acconciatori di Modena e ha, inoltre, vinto la sessantesima edizione dei campionati italiani di acconciature - doveva essere eseguita in un tempo limite di venticinque minuti con l’utilizzo di tre colori e, paradossalmente, neanche in negozio (dove Valentina lavora al fianco della mamma, dello zio e della sorella Serena in via Tartini 4). Una gara richiede delle insidie superiori che la promettente coiffeur nostrana ha superato brillantemente seguendo gli allenamenti fino a Vicenza per sei mesi e, quindi, sacrificando i giorni di riposo per ottenere questa prestigiosa vittoria. Valentina è figlia d’arte perché la mamma Antonietta Cola può vantare un palmares di tutto rispetto in quanto è diventata, a suon di vittorie, l’orgoglio della Nazionale parrucchieri in tutto il mondo. In famiglia c’è un’altra parrucchiera famosa: si tratta della nonna Italia Biancu che nella sua lunga carriera si è aggiudicata svariati premi per aver partecipato a concorsi, gare e sfilate e, addirittura, venne premiata da Giorgio Gaber e da Mike Bongiorno. Una passione smodata per phon, bigodini e forbici quella di Valentina Cantoni, che ha coltivato sin da quando era una bambina seguendo le orme delle due «artiste» famose di famiglia. «Se oggi ho raggiunto questo risultato, il merito è tutto della mia famiglia - racconta orgogliosa Valentina - e per me è stato facile individuare la mia strada ed ho sempre avuto sotto gli occhi questa professione che fin da subito si è rivelata una grande passione. Tutto iniziò sei mesi fa quando ancora non credevo di potercela fare a sostenere un mondiale, un percorso impegnativo durato mesi di allenamenti, sacrifici, dubbi e paure - ci tiene a sottolineare -: è stata un’esperienza unica, piena di tante emozioni che mi hanno fatto crescere e capire tante cose, oggi posso dire di avercela fatta perché dal momento che “tu dai il massimo di te, hai già vinto” e sono contenta di aver conosciuto persone fantastiche sempre pronte a darti una mano, come ad esempio la mia allenatrice Daniela Sperotto, il presidente della scuola Anam Solare di Parma Ivan Franceschi e i miei compagni di squadra».