Oggi alle 17 circa, incidente stradale in via Firenze all’incrocio con via Pasubio. Una vettura (Kia - condotta da cittadina straniera di circa 30 anni) percorreva via Pasubio con direzione via Trento. Giunta all’incrocio con via Firenze si è scontrata con una vettura (WM Passat condotta da cittadino italiano di circa 50 anni) che percorreva via Firenze con direzione via Venezia. Nonostante il violento urto non si registravano feriti .