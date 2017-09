"Disservizi sulla Parma-Brescia", Pagliari si rivolge al ministro

Il caso del ponte di Casalmaggiore-Colorno e delle ripercussioni sulla tratta ferroviaria Parma-Brescia finisce in parlamento, con un'nterrogazione al ministro delle infrastrutture e dei trasporti da parte del senatore Pagliari.

Dal luglio 2017, la situazione è peggiorata per il crollo del ponte sul fiume Po, che collega Colorno (Pr) a Casalmaggiore (Cr), costringendo tutti ad utilizzare la linea ferroviaria Parma Brescia. Dove sarebbero emersi, come scrive il senatore parmigiano. "disservizi": "A quanto si apprende da notizie di stampa non ci sono più vagoni per i treni ad alimentazione diesel che si muovono lungo la linea ferroviaria Parma - Brescia. Ciò sarebbe emerso dall'ultimo incontro tecnico che ha visto confrontarsi le regioni Emilia -Romagna e Lombardia, le province di Parma, Cremona e Mantova e i gestori del servizio del servizio trasporto ferroviario Trenord e Tper; Ciò aggrava lo status della mobilità già compromessa dalla momentanea chiusura del ponte stradale tra Colorno e Casalmaggiore; Il sindaco di Colorno ha evidenziato le difficoltà oggettive su una linea oramai obsoleta, non elettrificata. Ha chiesto quindi ufficialmente di poter incrementare il numero di corse al mattino e nella fascia serale intorno alle 22 per il rientro da Parma, così come la possibilità di aggiungere vagoni, compresi quelli per il trasporto delle bici;Inoltre la linea è frequentemente soggetta a rallentamenti in quanto deve spesso dare precedenza ad altre linee accumulando per questo ritardi; la concessionaria non ha assunto fino ad ora nessuna misura pur in un contesto di emergenza crescente". L'obiettivo è saper se il ministro sia a conoscenza della vicenda; se intenda mettere in atto iniziative nei confronti delle concessionarie Trenord e Tper per migliorare le condizioni dei viaggiatori, come ad esempio l’elettrificazione della linea, di cui è già in discussione un progetto, che porterebbe sicuramente ad un miglioramento del servizio, come già avvenuto per diverse altre linee in Italia e che consentirebbe di acquisire materiale viaggiante idoneo alle esigenze dei pendolari e in grado di far aumentare la frequenza delle corse.