Parma-Terre di Canossa, scontro tra tir: code e deviazioni. Disagi anche in tangenziale

Sulla A1 Milano-Napoli, tra Parma e Terre di Canossa-Campegine, verso Bologna, alle 9 si erano formati 10 km di coda per un incidente che alle 7.05 ha visto coinvolti 2 camion all'altezza del km 124, 400.

A chi era diretto a Bologna si consigliava di uscire a Parma ovest sulla A15 Parma-La Spezia e rientrare a Campegine dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia. E di fatto le conseguenze si sono viste anche in città: le deviazioni hanno fatto sì che òla tangenziale sud, tra via Traversetolo e la rotatoria di via Emilio Lepido fosse praticamente bloccata per circa un'ora.





Traffico tempo reale

