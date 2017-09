La testimonianza arriva via social network e racconta di quattro furti in una settimana nello stesso condominio. "Fate attenzione se abitate in via Rasori, via Strela e zone limitrofe! Sono ladri acrobati, si arrampicano, hanno colpito il terzo piano ed il secondo. Sono tre o quattro con il "palo" in strada, vestiti bene, accento est Europa".

Evidentemente agilissimi, e anche senza timore di tornare "sul luogo del delitto".

Foto d'archivio