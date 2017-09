Borgo Valorio, lo picchia per strada per potergli controllare il telefono

Nel pomeriggio di martedì lo ha incrociato in borgo Valorio e lo ha aggredito. L'obbiettivo era il telefono cellulare: non per furto ma per controllare se quell'uomo considerato rivale aveva fatto telefonate o se si era scambiato messaggio e video con la sua ex compagna. Che la vittima ha però detto di non conoscere.

E' successo intorno alle 17.35 e se la vittima se la caverà con sei giorni di prognosi per le lesioni riportate, per l'aggressore, B.N., tunisino di 35 anni e pregiudicato per reati in materia di sostanze stupefacenti e regolare sul territorio nazionale, è scattato l'arresto da parte dei poliziotti delle Volanti.

Il 35enne aveva aggredito la sua vittima per farsi consegnare il telefono e controllare se i suoi sospetti erano fondati. ;Ma non trovandoglielo addosso, gli ha rubato le chiavi della pizzeria d’asporto dove aveva detto - per non essere più picchiato - di aver lasciato lo smartphone in carica. Il tunisino è stato rintracciato a casa della ex compagna nonché madre del figlio di due anni

E' atteso per oggi il processo per direttissima.

