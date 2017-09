Fondazione Pizzarotti: il primo bando si chiude il 30 ottobre

Il primo bando pubblico indetto dalla Fondazione Pizzarotti è ancora aperto alle proposte da parte di associazioni e enti, ma anche di gruppi spontanei di cittadini, per l'allocazione dei 100mila euro messi a disposizione nel periodo 2017/2019.

Prima delle prossime iniziative che riguardano la cultura locale e l'estero, Fondazione Pizzarotti dedica al territorio della propria città il suo primo Bando pubblico riproponendosi di sostenere e finanziare progetti concreti volti ad aiutare in modo costruttivo e sostenibile i nuclei famigliari con bambini e adolescenti in difficoltà, regolarmente residenti a Parma o Provincia.

«I progetti - fa sapere la Fondazione Pizzarotti - potranno essere presentati dalle organizzazioni di volontariato, dalle scuole, da associazioni di promozione sociale ecc., ma anche da eventuali gruppi spontanei di privati che vogliano unirsi per sottoporre idee e progetti grandi o piccoli, purché rientranti nei parametri del bando».

Per partecipare è sufficiente compilare il formulario scaricabile alla pagina http://www.fondazionepizzarotti.it/progetti/bando-pubblico-insieme.htm del sito www.fondazionepizzarotti.it, inviandolo datato e firmato all’indirizzo email info@fondazionepizzarotti.it entro il 30 ottobre 2017, salvo proroghe eventualmente richiedibili in caso di necessità.

Insieme al formulario, le richieste potranno essere corredate di qualunque materiale a supporto della proposta/richiesta presentata, sia che risulti una sola descrizione testuale del progetto o quant'altro venga ritenuto utile.

Il testo completo del bando e i suoi parametri di selezione sono consultabili nel dettaglio ai link nella pagina di cui sopra @ www.fondazionepizzarotti.it (http://www.fondazionepizzarotti.it/progetti/bando-pubblicoinsieme.htm )