Una lettrice: "Quando uscire la sera dal lavoro fa paura"

"Buongiorno, mi chiamo Mara. I fatti di cronaca relativi alle violenze sulle donne sono all'ordine del giorno e questo sicuramente esaspera la sensazione di paura, però vorrei raccontarvi una situazione ormai diventata difficile".

Inizia così la segnalazione di una lettrice che lavora presso una attività con accesso da via Marchesi. "I miei orari sono molto diversi da quelli in cui c'è viavai di clienti e quando esco, tra le 18,30 e le 19,30, ormai col buio, trovo appoggiati ai nostri muretti e nei marciapiedi di fronte, gruppi di ragazzi che già in passato si ritrovavano per spacciare".

"Grazie alle ronde dei cittadini residenti nel quartiere - continua -, per diversi mesi avevano cambiato luogo ma ora sono tornati. Io all'uscita dal lavoro sono spesso sola e devo recuperare l'auto nei garage sotterranei. Questo onestamente inizia seriamente a preoccuparmi. Andiamo verso l'inverno e il buio inizia presto ormai... Mi chiedo il motivo di questo degrado,e il motivo per il quale nessuno fa nulla! Tutto ciò è ormai intollerabile"