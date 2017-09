Tenta di rapinare un richiedente asilo e lo aggredisce con calci e pugni

Alle 23.50 circa di mercoledì i poliziotti delle Volanti sono intervenuti in strada Baganzola, angolo via del Cornocchio, per la segnalazione di una lite tra in strada.

Una volta sul posto gli agenti hanno trovato un gruppo di stranieri che aveva accerchiato un altro immigrato e c'era in corso una discussione piuttosto animata. Dalle testimonianze, in particolare quella di un educatore del centro di accoglienza di strada del Cornocchio, hanno ricostruito che intorno alle 23.45 l'uomo accerchiato aveva tentato di rapinare due ragazzi stranieri che stavano facendo rientro nella struttura d'accoglienza. I due sono stati raggiunti all’angolo tra via Baganzola e strada del Cornocchio, dallo straniero spuntato dal casolare dismesso che si trova nelle vicinanze. L'uomo ha iniziato a spingerli e minacciarli, fino a quando ha infilato una mano nella tasca di uno dei due prendendo un telefono cellulare. Che però è caduto a terra. Il derubato ha tentato di recuperarlo e a quel punto è stato aggredito con calci e pugni dal ladro.

L’autore della tentata rapina è stato bloccato dai poliziotti e accompagnato in Questura. A.D., 41 anni, nativo della Sierra Leone, con numerosi precedenti di polizia e irregolare sul territorio italiano , è stato arrestato per tentata rapina aggravata in concorso.